Министерство иностранных дел ФРГ приветствовало разведение сил в районе Золотого и призвало продолжить процесс в других районах.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Twitter немецкого внешнеполитического ведомства.

Seit 5 Jahren tobt der Konflikt in der Ostukraine. Die begonnene Truppenentflechtung in Solote ist ein wichtiges Hoffnungszeichen für Menschen vor Ort, dass echte Fortschritte im Friedensprozess möglich werden. Dies muss sich jetzt in anderen Gebieten fortsetzen. @OSCE