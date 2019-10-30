Министерство иностранных дел ФРГ приветствовало разведение сил в районе Золотого и призвало продолжить процесс в других районах.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Twitter немецкого внешнеполитического ведомства.

Seit 5 Jahren tobt der Konflikt in der Ostukraine. Die begonnene Truppenentflechtung in Solote ist ein wichtiges Hoffnungszeichen für Menschen vor Ort, dass echte Fortschritte im Friedensprozess möglich werden. Dies muss sich jetzt in anderen Gebieten fortsetzen. @OSCE — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 29. října 2019





«Начатое разведения сил в Золотом является важным признаком надежды для местного населения, что настоящий прогресс в мирном процессе будет возможен. Это должно быть продолжено в других районах», - говорится в заметке.

Как сообщал ForUm, 29 октября в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого.

Президент Владимир Зеленский поприветствовал начало процесса. В Кремле также выразили удовлетворение по этому поводу.

Согласно данным ООС, семидневной «тишины» в Золотом перед разведением сил не было. В штабе объяснили, что зафиксированный 26 октября представителями Объединенных сил факт обстрела участка разведения в Золотом-4 не нашел подтверждения у представителей СММ ОБСЕ.

30 октября украинская сторона СЦКК сообщила об очередных обстрелах населенного пункта Золотое-4 со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.