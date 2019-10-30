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Министерство иностранных дел ФРГ приветствовало разведение сил в районе Золотого и призвало продолжить процесс в других районах.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Twitter немецкого внешнеполитического ведомства.

 


 

 

«Начатое разведения сил в Золотом является важным признаком надежды для местного населения, что настоящий прогресс в мирном процессе будет возможен. Это должно быть продолжено в других районах», - говорится в заметке.

Как сообщал ForUm, 29 октября в полдень началось зеркальное разведение войск на участке у Золотого.   

Президент Владимир Зеленский поприветствовал начало процесса. В Кремле также выразили удовлетворение по этому поводу.   

Согласно данным ООС, семидневной «тишины» в Золотом перед разведением сил не было. В штабе объяснили, что зафиксированный 26 октября представителями Объединенных сил факт обстрела участка разведения в Золотом-4 не нашел подтверждения у представителей СММ ОБСЕ.

30 октября украинская сторона СЦКК сообщила об очередных обстрелах населенного пункта Золотое-4 со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.
ForUm

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