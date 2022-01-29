Президент России Владимир Путин поручил обеспечить жителей оккупированного Донбасса, владеющих российскими паспортами, социальными выплатами.

Как пишет Слово и Дело, об этом идет речь на сайте Кремля.

Известно, что Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о предоставлении гражданам РФ, проживающим на оккупированном Донбассе, возможности подачи заявлений на получение социальных выплат и льгот без регистрации на территории России.

Отмечают, что заявления будут подаваться через Единый портал государственных и муниципальных услуг Российской Федерации.

Напомним, российская насильственная паспортизация украинских граждан на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей может послужить для РФ поводом напасть на Украину под видом «защиты» так называемых «российских граждан» на этих территориях.

Ранее мы писали о том, что в Госдуму РФ внесли проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую «народные республики».