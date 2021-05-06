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Российские наемники обстреляли из стрелкового оружия автомобиль наблюдательной группы украинского Совместного центра координации и контроля за прекращением огня (СЦКК) на Мариупольском направлении, сообщается на странице ООС.

«3 мая, стремясь сорвать системную работу украинской стороны СЦКК, российские наемники обстреляли из пулемета калибром 7,62 мм автомобиль наблюдательной группы. В кузове автомобиля выявлено два выходных пулевых отверстия», - говорится в сообщении.

В ходе верификации происшествия установлено, что автофургон был разрушен во время обстрела со стороны оккупантов, который был зафиксирован около 18:40 из стороны временно оккупированной Ужовки в направлении населенного пункта Водяное.

Следует отметить, что это первый подобный факт с момента действия мер по всеобъемлющему режиму прекращения огня.

По факту нарушения Украинская сторона СЦКК собрала соответствующую доказательную базу и направила ноту в адрес СММ ОБСЕ.
ForUm

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