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За сутки, 8 января, на Донбассе зафиксировали девять нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в субботу, 9 января.

На Приазовье, неподалеку Водяного противник четыре раза открывал огонь в сторону украинских позиций из различного вооружения: минометов 120-го калибра, автоматических, противотанковых станковых и подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Враг несколько раз вел огонь как из гранатометов, так и из стрелкового оружия, это же вооружение противник использовал и вблизи Талаковки.

Сепаратисты дважды проявляли вооруженную активность неподалеку от Южного, где открыли провокационный предупредительный огонь из стрелкового оружия и гранатомета в направлении, где проводились ремонтные работы по восстановлению водоснабжения на участке водопровода Горловка-Торецкое. Чтобы не допустить жертв, рабочую бригаду немедленно вывели из района обстрела, а работы прекратили.

«О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомили представителей ОБСЕ. На обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники открывали огонь. Среди наших воинов боевых потерь нет», - сказано в сообщении.

С начала текущих суток на Донбассе соблюдается тишина. Обстановка контролируется украинским воинами.

Напомним,  за сутки до этого на Донбассе зафиксировано 8 обстрелов.
ForUm

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