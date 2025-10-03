Надзвичайні скарби знайдені в кургані III століття до нашої ери в Мангалії (Фото)

Надзвичайні скарби, виявлені в кургані III століття до нашої ери в Мангалії, на південному сході Румунії, були вперше представлені публіці минулого місяця в Національному музеї історії Румунії в Бухаресті. Серед знахідок – ювелірні вироби, золота та срібна фурнітура для упряжі, текстильні аплікації, а також дві золоті та дві срібні посудини витонченої та ретельної роботи. Ці рідкісні посудини настільки чудові, що порівнянні екземпляри були знайдені лише в царських гробницях Вергіни в Македонії та гробниці фракійського царя Севфа III в Болгарії.

Гробницю було виявлено цього літа під час розкопок курганного некрополя стародавнього міста Каллатіс. Її напівциліндричну склепінчасту стелю увінчував великий курган заввишки 12 метрів і діаметром 70 метрів, найбільша елліністична курганна гробниця у західному Причорномор'ї, настільки велика, що її можна було побачити з моря. Вона примітна не лише своїми розмірами, але й якістю архітектури. Це майстерно, продумано спроектована споруда, що демонструє чудове почуття міри. Найдовша секція кам'яної конструкції гробниці, розкопаної цього літа, має довжину 18 метрів, і можливо, що її ще більше потрібно відкрити. Настільки екстравагантна гробниця, мабуть, належала елітній грецькій родині, пов'язаній з македонськими релігійними та політичними структурами влади.

Гробницю було розграбовано дуже швидко після її будівництва, але її негайно відремонтували, розширили та повторно освятили, принісши жертви, зокрема велику кількість алкоголю. Її вміст дуже добре зберігся, деревина, текстиль та людські останки знайдені в хорошому стані. Серед виняткових артефактів усередині гробниці були три позолочені бронзові похоронні вінки, схожі на вінки з плюща та мирта, доповнені позолоченими керамічними ягодами. Вони були встановлені на дерев'яній підставці та зберігалися тисячі років у похоронній камері кургану.

Археологи також виявили скляні та бронзові прикраси, дерев'яні фрагменти зі слідами збереженої поліхромії, можливо, з дерев'яних саркофагів, які зараз втрачені, та елементи різьбленого розписного вапняку та мармуру, які, можливо, прикрашали саркофаги. У гробниці було знайдено останки щонайменше двох молодих людей. Остеологічний аналіз показав, що одній було 16-18 років, іншій - 8-11 років. Деякі артефакти свідчать про те, що принаймні одна з померлих була жінкою.

Каллатіс, місто, засноване греками з Гераклеї Понтійської та Мегари на початку IV століття до нашої ери, було одним із найбагатших і найвпливовіших грецьких міст на Чорному морі в епоху еллінізму. Лідер регіональної коаліції греків, фракійців та скіфів наприкінці IV століття до нашої ери, стародавнє місто протистояло македонському царю Лісимаху, який успадкував контроль над Фракією після смерті Александра Македонського.

Нещодавно виявлені артефакти, характеристики яких визначатимуть їх віднесення до категорії скарбів національної культурної спадщини та включення до колекцій Національного музею історії Румунії, походять саме з цієї епохи – блискучі, жорстокі та вишукані. Їхнє поглиблене вивчення дозволить отримати нові наукові знання про греко-фракійсько-македонський світ IV-III століть до нашої ери. Міру амбіцій місцевої калатійської громади та її героїчних і, дещо нетипово для еллінської традиції, аристократичних прагнень, безумовно, передає курганний некрополь цього стародавнього міста. Простягаючись на кілометри навколо старих доріг, він налічує майже тисячу курганів (похоронних курганів), багато з яких мають монументальні розміри (висота 5 м і більше). Однак переважна більшість цього вражаючого ландшафту зникла в останньому столітті, коли розвивалася та урбанізувалася «сучасна» Мангалія. Попередні розкопки в деяких із цих курганів, як правило, були доцільними або проводилися в умовах рятувальних заходів. Нещодавнє археологічне дослідження на північ від Мангалії, представлене тут, є першим систематичним дослідженням кургану-гробниці в Румунії та стало можливим завдяки початковому використанню неінвазивних методів дослідження, які дозволили точно визначити місцезнаходження гробниці. Гробницю було виявлено на глибині 9 метрів нижче вершини кургану, рівень її розташування знаходився на -12 метрах. У цих складних умовах археологічні дослідження були викликом, що доводило всі методи розвідки та документації до межі.

