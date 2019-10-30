Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик заявил о подготовке большого обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. Об этом он заявил в Минске по итогам очередного раунда переговоров ТКГ, передает БЕЛТА.

В центре внимания ТКГ была общая ситуация по безопасности в зоне конфликта. «Стороны сегодня сделали большой шаг вперед», - заявил Сайдик, комментируя начало разведения сил в Золотом.

Спецпредставитель с удовлетворением отметил и существенный прогресс по восстановлению моста в Станице Луганской.

Вместе с тем дипломат посетовал, что, как и в прошлый раз, не может положительно оценить соблюдение режима прекращения огня. «Число нарушений хотя и остается ниже, чем до начала перемирия, но продолжает колебаться», - констатировал Мартин Сайдик. Он в очередной раз призвал стороны, «осознавая политическую и гуманитарную ответственность перед гражданским населением, сделать все необходимое для обеспечения устойчивого перемирия».

Экономическая подгруппа ТКГ при участии большой группы экспертов сегодня обсуждала вопросы водоснабжения. Стороны пришли к согласию о возможности начала международного аудита компании «Вода Донбасса». Соответствующий тендер будет объявлен Международным комитетом Красного Креста.

Участники политической рабочей группы обсуждали вопросы, связанные с реализацией формулы Штайнмайера.

Следующая встреча трехсторонней контактной группы состоится 12 ноября.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.