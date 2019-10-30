также в разделеОбщество
29 октября. Картина дня 28
Мужчину, который почти 47 тысяч раз звонил в «скорую», отправили в психбольницу 20
Синоптик: В Украину придет потепление 27
Главного специалиста НБУ задержали на взятке в $50 тысяч 52
Рада запретила ограничивать проход к берегам водоемов 38
Зеленский в Золотом: Учителя с фото отрицают причастность к сепаратизму 65
В ООС объяснили несоблюдение 7-дневной «тишины»: ОБСЕ не зафиксировала обстрелы 132
СБУ задержала на границе запчасти к военному вертолету 22
СМИ: Активист «Нацкорпуса» Янтарь не воевал и может быть причастен к убийству местного жителя на Донбассе 48
ГПСУ: Оккупанты завышают число украинских туристов в Крыму 27
Аваков: МВД ищет доказательства невиновности Маркива 17
В Одессу прибыли четыре корабля НАТО 24
На Херсонщине пройдут стрельбы зенитных ракетных комплексов 19
Штаб ООС: Процесс разведения в Золотом должен длиться не более 30 дней 19
Юрист: Для проведения реальной реформы из судебной системы нужно убрать «грантоедов» 19
Кабмин создал комиссию по отбору нового главы НАПК. 21
Рада ввела штрафы за перевозку детей без автокресел 42
ГБР начало расследовать, как краденое авто оказалось у харьковского копа 33

Спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик заявил о подготовке большого обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ. Об этом он заявил в Минске по итогам очередного раунда переговоров ТКГ, передает БЕЛТА.

В центре внимания ТКГ была общая ситуация по безопасности в зоне конфликта. «Стороны сегодня сделали большой шаг вперед», - заявил Сайдик, комментируя начало разведения сил в Золотом.

Спецпредставитель с удовлетворением отметил и существенный прогресс по восстановлению моста в Станице Луганской.

Вместе с тем дипломат посетовал, что, как и в прошлый раз, не может положительно оценить соблюдение режима прекращения огня. «Число нарушений хотя и остается ниже, чем до начала перемирия, но продолжает колебаться», - констатировал Мартин Сайдик. Он в очередной раз призвал стороны, «осознавая политическую и гуманитарную ответственность перед гражданским населением, сделать все необходимое для обеспечения устойчивого перемирия».

Экономическая подгруппа ТКГ при участии большой группы экспертов сегодня обсуждала вопросы водоснабжения. Стороны пришли к согласию о возможности начала международного аудита компании «Вода Донбасса». Соответствующий тендер будет объявлен Международным комитетом Красного Креста.

Участники политической рабочей группы обсуждали вопросы, связанные с реализацией формулы Штайнмайера.

Следующая встреча трехсторонней контактной группы состоится 12 ноября.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи и 11 политзаключенных, в числе которых Роман Сущенко, Олег Сенцов, Павел Гриб, Эдем Бекиров и Александр Кольченко.

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима/осень
7365 грн.
11
Теги