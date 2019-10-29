Вчера, 28 октября, Кабинет Министров Украины принял решение о создании комиссии по отбору нового главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук заявил во время своего выступления на инвестфоруме RE: think. Invest in Ukraineв Мариуполе, сообщает НВ.

«Вчера мы провели заседание Правительства в Мариуполе, и на нем ми приняли решение о создании отборочной комиссии для нового главы НАПК — это один из ключевых антикоррупционных органов», — сообщил премьер.

Напомним, 20 октября Наталья Новак назначена временно исполняющей обязанности главы Нацагентства по предотвращению коррупции.