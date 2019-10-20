Наталья Новак будет временно исполнять обязанности главы Нацагентства по предупреждению коррупции.

Такое решение было принято на заседании Кабинета министров в воскресенье, 20 октября, сообщает Правительственный портал.

С 28 марта 2018 года НАПК возглавлял Александр Мангул. До этого два года главой Нацагентства была Наталья Корчак.

На этом же заседании правительство приняло еще ряд кадровых решений.

Так, исполнение обязанностей главы Государственного агентства инфраструктурных проектов было временно возложено на Олега Потапова.

Правительство также уволило Дмитрия Петренко с должности главы Государственной службы морского и речного транспорта.

Напомним, Правительство назначило новых глав пяти ОГА.