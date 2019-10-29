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Около 07:00 29 октября в селе Зубра возле Львова начались обыски в доме бывшего народного депутата Богдана Дубневича.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно также, что одновременно обыски продолжаются еще в нескольких зданиях, принадлежащих Богдану Дубневичу.

По какому делу проводятся обыски пока неизвестно. Официального подтверждения от правоохранительных органов пока нет. В пресс-службе НАБУ сообщили Zaxid.net, что информация об этих следственных действий уточняется.

Личные мобильные телефоны Богдана Дубневича и его брата Ярослава Дубневича отключены.

Напомним, генеральный прокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду Украины представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины девятого созыва Ярослава Дубневича.

Досудебным расследованием Национального антикоррупционного бюро Украины собрано достаточно доказательств для сообщения народному депутату о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). По версии следствия, эти деяния повлекли убытки в размере 93 млн 277 тыс. грн.
ForUm

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