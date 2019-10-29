В понедельник, 28 октября, во время трехсторонних переговоров по транзиту газа по территории Украины после 2019 года представители РФ поднимали вопрос о предоставлении разрешения для завершения строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Нафтогаза Андрей Коболев.

«Этот вопрос поднимался в двустороннем формате, где украинская сторона не присутствовала. Но, как мне сообщили источники из Еврокомиссии, среди аргументов «Газпрома» был один интересный тезис: «Наш проект (то есть «СП2»), не только сугубо коммерческий, но и вполне проевропейский, поскольку в нем есть европейские компании-партнеры. Мы готовы делиться доходами от транспортировки газа с вами». Именно поэтому очень важно понимать перед голосованием за проект закона 2239-1: сохраненные окна для привлечения партнера в капитал оператора ГТС - наш весомый аргумент против «СП2». Мы не можем проиграть конкурентную борьбу за европейских партнеров с «Газпромом». Даже на уровне деклараций. Очень надеюсь, нас услышат», - написал он.

Напомним, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что разочарован результатами трехсторонних переговоров между представителями Украины, ЕС и России о транзите газа, поскольку стороны не пришли к конструктивным договоренностям.