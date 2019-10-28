Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что разочарован результатами трехсторонних переговоров между представителями Украины, ЕС и России о транзите газа, поскольку стороны не пришли к конструктивным договоренностям. Об этом Шефчович заявил на брифинге по итогам переговоров, которые проходили сегодня в Брюсселе, сообщает УНИАН.

«Мой посыл на сегодняшних переговорах – время истекает. Наступает критическое время. Когда нужно определиться. Это то, к чему я апеллировал во время сегодняшних переговоров к обеим сторонам. Вынужден заявить, что я разочарован итогам сегодняшней встречи. Наша цель накануне переговоров была, несмотря на политическую волю, найти позитивные стороны во взаимодействии», - сказал он.

По словам Шефчовича, целью переговоров сегодня было также найти общее понимание, что контракт на транзит газа должен быть заключен по европейским правилам.



Еврокомиссар отметил, что он выдвинул сторонам предложения по объему транзита газа и тарифам на его транспортировку, но российская сторона не поддержала его. «Я слушал российскую сторону также и на предварительных встречах, и я понял, что для России очень важно решить вопрос со Стокгольмским арбитражем и решением Антимонопольного комитета также, как и объемы газа и тарифы», - отметил Шефчович.

«Параметры, которые я презентовал, были приемлемы для украинской стороны, но к сожалению, российская сторона не готова была принять эти же условия. Я хочу подчеркнуть, что время истекает», - добавил он.