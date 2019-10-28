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С момента создания Православной Церкви Украины, эта организация своей деятельностью неоднократно давала повод к прочтению своей аббревиатуры, как «политическая Церковь Украины».

Фото: ТАСС

Об этом написал глава Синодального отдела Русской Православной Церкви по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Телеграм-канале.

«До сих пор с таким прочтением («политическая Церковь Украины» - ред.) можно было соглашаться или не соглашаться, но недавно сам создатель этой Церкви — Патриарх Варфоломей — перечеркнул последние сомнения: «На протяжении многих лет религиозные и гражданские лидеры Украины хотели создать независимую Церковь для единой страны, которая больше ассоциируется с демократией на Западе, чем с репрессивным режимом на Востоке»», - процитировал Владимир Легойда Патриарха Варфоломея.

Глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ рассказал о политизации новой украинской Церкви.

«Получается, цель этой организации (ПЦУ – ред.) не спасение душ, а поддержка вполне четко обозначенного Варфоломеем политического курса, которому в данный конкретный момент своей истории демонстрирует приверженность страна; фактически, речь идет о преследовании интересов вполне определенных политических сил. По сути, глава фанарского политославия своими словами и делами утверждает: сменился политический режим (с «репрессивного восточного» на «прогрессивный западный» или наоборот) — должна коренным измениться и Церковь. Или вообще, новая «прогрессивная» Церковь должна заменить старую, «репрессивную». Такая вот сверхновая экклесиология от Фанара (впрочем, нечто подобное мы уже слышали в 20-е годы прошлого века в нашей стране)», - отметил он.

Легойда отметил, что создание ПЦУ не объединило православных украинцев.

«Лишь усиливает разделение в Украине, рассматривая созданную им (Варфоломеем – ред.) Церковь как костыль, как бессловесный инструмент в руках политиков, стремящихся по тому или иному пути, будь то путь на Запад или куда бы то ни было еще. В то время как каноническая Украинская Православная Церковь, напротив, объединяя свою паству по обе стороны условной линии раздела, раскалывающей Украину на части, служит украинскому народу, предлагая единство во Христе», - подытожил Владимир Легойда.
ForUm

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