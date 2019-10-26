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Представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отреагировала на ноту протеста МИД Украины из-за очередного «гумконвоя» на Донбасс.

Об этом она написала в Facebook.

Захарова решила предложить «Украине направить гуманитарную помощь Донбассу».

«У меня предложение к МИД Украины: попробуйте один раз вместо ноты протеста Москве направить гуманитарную помощь Донбассу», — сказала она.

Ранее Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста из-за очередного «гуманитарного конвоя» на оккупированную часть Донбасса.

Напомним, что Россия в четверг, 17 октября, перебросила на территорию Украины так называемый гумконвой. В Государственной пограничной службе Украины заявили, что две колонны в составе 36 грузовиков украинская межведомственная группа не имела возможности проверить.
ForUm

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