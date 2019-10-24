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МЧС РФ заявило о доставке на временно оккупированные территории Донбасса очередного «гуманитарного конвоя», сообщает пресс-служба российского ведомства.

«88-я гуманитарная колонна МЧС России выполнила поставленную задачу и доставила гуманитарную помощь жителям Донецкой и Луганской областей», – говорится в сообщении.  

Также отмечается, что автомобили доставили порядка 600 тонн грузов, в составе которых якобы медикаменты и детские продуктовые наборы.
ForUm

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