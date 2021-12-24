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МИД Украины выражает решительный протест в связи с продолжением Российской Федерацией противоправной практики направления на территорию Украины так называемых «гуманитарных конвоев».

23 декабря Российская Федерация в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные оговорки Украины и без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях 105-й так называемый «гуманитарный конвой».

Перемещение произошло через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы Украины, через российские пограничные пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган».

Отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное украинским законодательством его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины.

В этой связи МИД Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неукоснительно соблюдать международное право и законодательство Украины.

Как сообщили Новости Донбасса, российский конвой доставил в Донецк 272 350 доз вакцины «Спутник Light».  

«Спутник Лайт» — российский препарат, для вакцинации которым требуется только один укол. Он представляет собой первый компонент двухкомпонентной вакцины «Спутник V».

Российские вакцины от ковида начали поступать в ОРДЛО с февраля 2021 года. По данным «ДНР», на подконтрольной ей территории вакцинировались порядка 275 тысяч человек.

Украина не признает российские вакцины, ссылаясь на то, что они не прошли регистрацию Всемирной организацией здравоохранения.
ForUm

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