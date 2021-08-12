Министерства иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с продолжением РФ противоправной практики направления на территорию Украины т.н. «гуманитарных конвоев», сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«12 августа Российская Федерация в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные предостережения Украины и без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях 102-й т.н. «гуманитарный конвой» в составе 7 грузовых автомобилей и сопровождении 2 автомобилей МЧС РФ», – говорится в сообщении.

Перемещение произошло через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы Украины, через российские пограничные пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган».

В МИД отметили, что отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное украинским законодательством его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины.

В этой связи МИД Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неуклонно придерживаться международного права и законодательства Украины.