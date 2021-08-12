также в разделеПолитика
Акимова: Самые популярные политики июля – это Медведчук, Порошенко, Аваков и Зеленский 16
Экс-нардеп: ЕСПЧ принял к рассмотрению иск Медведчука. И он выиграет это дело 21
Арестович: Лукашенко пока не даст использовать Беларусь для нападения на Украину 16
Якубин о деле Медведчука: Есть презумпция невиновности, ее нельзя переступить 20
Зеленский назначил временного главу Харьковской ОГА 25
Подавляющее большинство украинцев не согласны с тезисом Путина об «одном народе» 36
Зеленский хочет обсудить с Меркель гарантии ФРГ после запуска «Северного потока-2» 15
На Банковой прокомментировали заявления Резникова о размещении подразделений США в Украине 36
Зеленский подписал закон о «Дия Сити» 33
Кабмин одобрил увольнение главы Харьковской ОГА 19
Замглавы ОП Смирнов может стать фигурантом расследования дела судьи Чауса. Именно Смирнов помог ему сбежать 33
Мулык: Зеленский перешел Рубикон в тот момент, когда фактически лишил свободы Медведчука 49
Погребинский: Все попытки власти вытеснить Медведчука с политической арены Украины провалились 52
США назначили спецпосланника по «Северному потоку-2» 15
МИД: Еще три страны Европы подтвердили участие в саммите Крымской платформы 31
Deutsche Welle считает, что украинские власти пытаются заставить Медведчука замолчать 40
Эксперт: Логика и воля Виктора Медведчука спасла Украину от полномасштабной гражданской войны 58
Опрос: Почти 70% украинцев уверены, что суд над Медведчуком - это попытка власти отвлечь украинцев от реальных проблем 20

Министерства иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с продолжением РФ противоправной практики направления на территорию Украины т.н. «гуманитарных конвоев», сообщили ForUm’у в пресс-службе МИД.

«12 августа Российская Федерация в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные предостережения Украины и без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях 102-й т.н. «гуманитарный конвой» в составе 7 грузовых автомобилей и сопровождении 2 автомобилей МЧС РФ», – говорится в сообщении.

Перемещение произошло через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы Украины, через российские пограничные пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган».

В МИД отметили, что отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное украинским законодательством его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины.

В этой связи МИД Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неуклонно придерживаться международного права и законодательства Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги