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МИД Украины выражает решительный протест в связи с продолжением Российской Федерацией противоправной практики направления на территорию Украины т.н. «гуманитарных конвоев». Соответствующее заявление распространила пресс-служба МИД.

14 октября Российская Федерация в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные предостережения Украины и без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, незаконно направила на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях 103-й т.н. «гуманитарный конвой» РФ.

Перемещение произошло через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы, через российские пограничные пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган».

Отсутствие законных оснований сделало невозможным предусмотренное украинским законодательством его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины.

В этой связи МИД Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к Российской Федерации прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неуклонно придерживаться международного права и законодательства Украины.
ForUm

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