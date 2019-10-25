Задержанный в пятницу в аэропорту «Харьков» мужчина является заместителем мэра Днипра Михаил Лысенко, который находился в розыске МВД.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Сейчас его карточки о розыске на сайте МВД уже нет.
Прокуратура Днипра не опровергла, но и не подтвердила эту информацию.
Ранее в пятницу пограничная служба сообщила, что задержала в аэропорту мужчину 1977 года рождения, которого подозревают в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 191 «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» и ст. 366 «Служебный подлог».
Как известно, прокуратура Днепропетровской области в сентябре сообщила, что в Днипре должностные лица городского совета и предприятия-подрядчика подозреваются в хищении 29,5 млн грн бюджетных средств при осуществлении ремонта Нового моста.
Чиновников объявили в розыск.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время