Президент Владимир Зеленский на совещании по подготовке госбюджета-2020 ко второму чтению поручил сократить расходы на содержание чиновников на 10%.
Об этом сообщается в Facebook главы государства.
«Поставил задачу сократить расходы госбюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%. Это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета», - заявил Зеленский.
«Это сокращение не должно коснуться учителей и врачей - тех, от кого зависит будущее Украины», - утверждает он.
Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год с учетом предложений Комитета по вопросам бюджета.
Кабинет Министров планирует до 3 ноября внести в Раду проект бюджета на 2020 год ко второму чтению.
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