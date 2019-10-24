Кабинет Министров планирует до 3 ноября внести в Верховную Раду проект бюджета на 2020 год ко второму чтению.

Об этом журналистам сообщила министр финансов Оксана Маркарова, передает «Экономическая правда».

«Парламент утвердил бюджетные заключения, которые мы на рабочем уровне уже получили. Надеемся в ближайшее время получить официально. И до 3 ноября Кабмин их отработает и подаст доработанный бюджет ко второму чтению», – сказала Маркарова.

Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год с учетом предложений Комитета по вопросам бюджета.