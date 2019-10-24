также в разделеЭкономика
НБУ ожидает первого транша от МВФ уже в этом году 11
Ощадбанк одержал победу над РФ в парижском суде 36
Верховный суд РФ обязал Украину выплатить $112 млн по делу «Укртатнафты» 38
Нацбанк снизил учетную ставку до 15,5% 16
Медведчук: Украина должна зарабатывать на транзите газа в Европу, а не покупать его оттуда 23
АМКУ разрешил азербайджанскому мобильному оператору купить «Водафон Украина» 38
Украина поднялась в рейтинге Doing Business-2020 390
Покупательная способность украинцев - самая низкая в Европе 39
Зеленский предложил отменить госмонополию на производство спирта 17
В Кабмине озвучили два прогноза курса гривни на 2020 год 98
Украина получила рекордный туристический сбор 41
Суд Лондона обязал Коломойского и Боголюбова оплатить расходы ПриватБанка 26
Нафтогаз: Кабмин не обязывал компанию поставлять газ в ОРДЛО 47
Минсоцполитики: В этом сезоне субсидии уменьшать не будут 56
Украина не выполнила все условия для получения финпомощи от ЕС 52
Кабин ввел пошлину на импорт электроэнергии и РФ 58
Калиниченко: Миллер имеет в виду ту самую скидку на газ, о которой договорился Медведчук 44
Минсоцполитики будет проверять условия жителей субсидиантов 72

Кабинет Министров планирует до 3 ноября внести в Верховную Раду проект бюджета на 2020 год ко второму чтению.

Об этом журналистам сообщила министр финансов Оксана Маркарова, передает «Экономическая правда».

«Парламент утвердил бюджетные заключения, которые мы на рабочем уровне уже получили. Надеемся в ближайшее время получить официально. И до 3 ноября Кабмин их отработает и подаст доработанный бюджет ко второму чтению», – сказала Маркарова.

Напомним, 18 октября Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год с учетом предложений Комитета по вопросам бюджета.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3588 грн.
7
Теги