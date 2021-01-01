Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения бывшему народному депутату, экс-руководителю строительной компании «Укрбуд» Максиму Микитасю, которого полиция подозревает в похищении юриста и вымогательстве.

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения и применил для Микитася меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога, сообщает Радио Свобода.

Судья определила взять его под стражу в зале суда. Срок действия постановления определен до 27 февраля включительно. Как заявила судья, постановление подлежит немедленному исполнению.

Микитась и его защита могут подать апелляцию в течение 5 дней от объявления полного текста постановления суда, которое назначили на 4 января.

Сторона обвинения ходатайствовала об аресте Микитася на два месяца без альтернативы залога, утверждая, что он может влиять на свидетелей.

Заседание суда по этому поводу началось 30 декабря, но вечером того дня объявили перерыв до 31 декабря для рассмотрения заявления на отвод следователя судьи. Суд отклонил это ходатайство об отводе, поданное защитниками Микитася. Также судья в тот день отклонила ходатайство защиты Микитась о перерыве для ознакомления с материалами дела: защита утверждал, что времени до заседания было недостаточно. При этом сам Микитась, а также его защитники на заседание 31 декабря сначала не появились. Судья приняла применить принудительный привод. После того Микитась пришел на продолжение судебного заседания после перерыва. Микитась также заявил, что не прибыл в суд утром 31 декабря, ибо в то время вызван повесткой на допрос по другому делу, которое рассматривается в отношении него.

Микитась, который уже сотрудничает со следствием по делу о завладении имуществом Нацгвардии, до сих пор находился под домашним арестом. Он назвал новое дело провокацией. Подозрение в похищении человека и вымогательстве денег полиция объявила Микитасю 29 декабря.

Национальное антикоррупционное бюро выразило обеспокоенность по поводу того, что объявление новых Микитасю может использоваться для блокировки расследований НАБУ и давления на него как на обличителя, «который предоставил детективам НАБУ информацию о коррупции в высших эшелонах власти».