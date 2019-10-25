В столичном лицее №303 закрыли на карантин класс, где учится 9-летний школьник, у которого обнаружили дифтерией, сообщает департамент образования и науки КГГА.

«23 октября 2019 получено сообщение о факте заболевания одного из учеников лицея №303 дифтерией. По информации администрации учебного заведения было принято решение введении карантинных мероприятий в определенном классе, где учится ребенок, в том числе обеспечены меры уборки кабинета с дезинфицирующими средствами и осмотром детей медицинской сестрой», – отметили в ведомстве.

Также сообщается, что 24 октября городской санитарной службой был подтвержден диагноз и обеспечена специальная обработка помещений лицея.

«Всем родителям уже завтра предложено пройти осмотр ЛОР-врачом детей учащихся начальной школы №303 в медицинском кабинете лицея», – подчеркнули в департаменте.

Напомним, 24 октября в Киеве подтвержден случай дифтерии у 9-летнего мальчика.