В Киеве подтвержден случай дифтерии у 9-летнего мальчика, сообщает Центр общественного здоровья.

Отмечается, что ребенок не привит от болезни из-за отказа родителей. Сейчас больного ребенка госпитализировали. Диагноз «дифтерия» установлен 24 октября на основании бактериологических данных. Для введения сыворотки нет показаний.

По данным ЦОЗ, больной имел контакт с 45-ю людьми, из них 36 детей, обзор которых запланирован на 25 октября. По месту жительства и учебы организуется дезинфекция.

Центр общественного здоровья Украины напоминает, что страна обеспечена дозами вакцины от дифтерии в достаточном количестве во всех регионах. Для взрослых предусмотрена ревакцинация каждые 10 лет с 16-летнего возраста.

«Дети и взрослые для защиты от заболевания должны прививаться в соответствии с действующим календарем прививок. Вакцина является бесплатной, а прививаться можно у семейного врача», – сказано в сообщении.

Напомним, в Ужгороде в областную инфекционную больницу с дифтерией госпитализированы 15 человек.