Кабинет Министров разрешил во время карантина работу ломбардов, продажу автозапчастей и молодняка домашней птицы.



Соответствующее изменения внесены в постановление КМУ № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2», которые расширяют перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности, сообщается на правительственном портале.

Кроме того, правительство предоставило рекомендации для бизнеса с целью усиления контроля за соблюдением санитарных и противоэпидемических требований.

Так, во время карантина разрешется:

продажа запчастей для транспортных средств, в том числе для тракторов и другой с/х техники;

продажа суточного молодняка домашней птицы;

функционированин всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов.

Также правительство предоставило ряд рекомендаций для бизнеса, которые будут способствовать уменьшению очередей и скоплений посетителей в магазинах и обеспечат выполнение введенных противоэпидемических мероприятий, в частности:

работать аптекам круглосуточно;

допускать посетителей а торговые залы,в расчете не более одного посетителя на 10 квадратных метров площади, с соблюдением 1,5 метрового расстояния между лицами.

Напомним, для предупреждения распространения коронавирусной болезни правительство планирует ввести более жесткие меры безопасности на период карантина – до 24 апреля.