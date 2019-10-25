Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал провести досрочные выборы 12 декабря, чтобы найти выход из тупика в вопросе Brexit, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что ранее на этой неделе Джонсон не добился одобрения парламентом соглашения о выходе страны из Евросоюза. Так, Джонсон 24 октября заявил, что 28 октября попросит законодателей проголосовать за назначение досрочных выборов. В то же время, законодатели 22 октября заявили, что им нужно больше времени для анализа соглашения. Таким образом, стала невозможной реализация договоренностей о выходе из Евросоюза до 31 октября, как это предусматривает соглашение.

Следующие плановые выборы в Великобритании состоятся в 2022 году. Для проведения досрочных выборов эту идею Джонсона должны поддержать две трети членов парламента. Другой возможностью является объявление недоверия правительству Джонсона, но оппозиционные партии сейчас отказываются от этого шага.

Напомним, 23 октября лидеры политических групп Европейского парламента согласились перенести Brexit до 31 января 2020 года, то есть на три месяца. Соответствующее решение приняли 24 октября, говорится в сообщении Европарламента