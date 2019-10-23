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Парламент Великобритании отказался утвердить ускоренный график рассмотрения соглашения о Brexit, предложенный правительством, сообщает «Европейская правда».

Предложение правительства поддержали 308 депутатов, против высказались 322. Оппозиционные депутаты перед голосованием высказались против рассмотрения «на высокой скорости».

Премьер Борис Джонсон предложил дать на рассмотрение соглашения для депутатов три дня. Во вторник в Палате общин проект рассмотрели во втором чтении и депутаты дали предварительное согласие. В среду, по плану правительства, депутаты должны были продолжить дебаты. В четверг правительство хотело, чтобы депутаты завершили рассмотрение, и провели решающее голосование. Затем законопроект должен был перейти в Палату лордов.

Джонсон после голосования выразил разочарование и заявил, что «пока ЕС не примет решения (по запросу на отсрочку. - Ред.), мы приостановим этот законопроект».

В ближайшие два дня депутаты будут проводить дебаты относительно речи королевы, в пятницу заседания не будет.

Спикер Палаты общин Джон Беркоу сказал депутатам, что технический термин для статуса законопроекта по соглашению о выходе из ЕС - «в подвешенном состоянии».

Джонсон перед голосованием сказал, что в случае поражения он намерен отозвать соглашение и предложить досрочные выборы.

Как известно, голосование за соглашение должно было состояться 19 октября, но вместо соглашения депутаты проголосовали за поправку о том, что соглашение с ЕС не будет утверждено до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для выхода из ЕС.

После этого Джонсон направил в Брюссель письмо с просьбой отложить Brexit, но не подписал его. Он также отправил второй, уже подписанное письмо, в котором объяснил, почему отсрочка является ошибкой.
ForUm

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