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Лидеры политических групп Европейского парламента согласились перенести Brexit до 31 января 2020 года, то есть на три месяца. Соответствующее решение приняли 24 октября, говорится в сообщении Европарламента, передает УНИАН.

Отмечается, что конференция председателей политических фракций направила председателю Европейского совета Дональду Туску письмо, в котором рекомендовала ему продолжить переговоры о Brexit до 31 января 2020 года.

«Отсрочка позволит Соединенному Королевству уточнить свою позицию, а Европейскому парламенту – надлежащим образом выполнять свою роль», – подчеркнул председатель Европарламента Давид Сассоли.

Напомним, глава Европейского совета Дональд Туск получил письмо премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона об отсрочке выхода страны из Европейского Союза.
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