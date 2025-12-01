Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер поскаржився, що Brexit нашкодив економіці країни

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер визнав, що угода щодо виходу країни з Європейського Союзу (Brexit) завдала значної шкоди британській економіці, і закликав продовжувати рух до тісніших відносин із ЄС. Про це він заявив під час своєї промови, передає видання The Guardian.

Кір Стармер наголосив, що для Великої Британії не існує "жодного переконливого економічного бачення", яке не позиціонувало б країну як "відкриту торговельну економіку".

"Тому ми всі зараз повинні зіткнутися з реальністю того, що угода щодо Brexit, яку ми уклали, значно зашкодила нашій економіці, і тому для економічного оновлення ми повинні продовжувати зменшувати тертя", — заявив глава уряду.

За словами Стармера, країні необхідно продовжувати рухатися у напрямку тісніших відносин з Європейським Союзом. Він закликав співгромадян "бути дорослими в цьому питанні" та прийняти той факт, що таке зближення "вимагатиме компромісів" з британського боку.

Велика Британія офіційно вийшла з Європейського Союзу 1 січня 2021 року. Рішення про вихід було ухвалене на основі результатів консультативного референдуму, який відбувся 23 червня 2016 року, де за вихід висловилися 51,9% громадян.