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Государственное бюро расследований является партнером для всех журналистов-расследователей и никогда не пойдет на шаги, которые ограничивают их права и свободы. Соответствующее заявление распространила пресс-служба ГБР.

«Все данные, которые истребуют следователи ГБР у «Радио Свобода», будут касаться исключительно материалов программы «Схемы: коррупция в деталях» - «Mr. Petro Incognito. Тайный отпуск президента Порошенко», которые помогут в расследовании уголовного производства в отношении вероятной незаконной переправки через государственную границу бывшего президента Украины, других должностных лиц», - заявили в бюро.

«Учитывая важность проведения объективного, независимого, профессионального досудебного расследования относительно действий пятого президента Украины, рассчитываем, что «Радио Свобода» пойдет на сотрудничество с ГБР», - говорится в заявлении.

«Учитывая, что Порошенко не предоставляет показаний, для установления всех обстоятельств в рамках этого производства нам нужна ваша помощь», - обратились в бюро к журналистам.

В частности, показания съемочной группы относительно тех событий. Информация, которую выяснили журналисты, должна быть оформлена в рамках уголовного производства.

«В то же время, подчеркиваем, что никогда не собирали и не станем собирать конфиденциальные данные о журналистах. В том числе, ГБР не интересует источники получения информации журналистами. Также мы не собираемся проводить обыски», - заверили в бюро.

Напомним, Печерский районный суд Киева дал следователям Госбюро расследований разрешение на временный доступ к редакционной коммуникации журналистов программы «Схемы: коррупция в деталях», которые готовили расследование «Mr. Petro Incognito» - о тайном отпуске Петра Порошенко на Мальдивах.
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