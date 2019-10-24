Партия «Европейская солидарность» сообщила о победе в судебном деле по иску телеканала NewsOne по защите деловой репутации.

«Кассационный суд в составе Верховного суда определил, что формулировки, которые были использованы в заявлении фракции, об антигосударственных и антиукраинских высказываних и фактах, которые ретранслирует телеканал «NewsOne», а также о соответствии риторики СМИ с «темниками Кремля»и месседжами российской пропаганды, являются оценочными суждениями и не содержат информации, которая наносит вред деловой репутации телеканала», - сообщила пресс-служба политсилы.

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В этом деле «Европейская Солидарность» выиграла все три судебные инстанции. В судебных решениях подтверждено право фракции политической партии и ее спикеров на собственную точку зрения относительно происходящих в стране процессов.

Кроме этого, суд отметил, что заявления фракций в Верховной Раде по оценке деятельности институтов защищены статьей 80 Конституции Украины, согласно которой народные депутаты не несут юридической ответственности за высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Телеканал «NewsOne» в июле 2019 года планировал провести совместный с российским каналом «Россия-24» телемост «Надо поговорить».

Однако такая идея вызвала возмущение в Украине. Впоследствии NewsOne сообщил об отмене «первого неполитического телемоста между людьми из Украины и России».

15 июля генпродюсера NewsOne Василия Голованова допросили в СБУ в рамках расследования дела о государственной измене в связи с намерением телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом «Россия 24».