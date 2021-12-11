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Украинцы, которые задолжали за коммуналку за более чем 3 месяца, не смогут оформить субсидии. Кроме того, если долг превышает 20 необлагаемых минимумов, то прекращаются начисления уже оформленных льгот.

Как пишет Хвиля, об этом говорится на сайте Верховной рады Украины.

Для того, чтобы погасить долг, украинцам советуют обращаться к поставщикам услуг и оформить реструктуризацию долга.

Проверить наличие задолженности модно в Едином реестре должников по ссылке бесплатно.

Для этого нужно ввести личные данные и выбрать категорию взыскания. После нажатия кнопки "Искать" появятся результаты.

Стоит отметить, что подать заявление с начала ноября можно через портал или приложение "Дия", а статус назначения субсидии в Едином госреестре получателей субсидий по ссылке.
ForUm

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