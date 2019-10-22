С начала года Укрзализныця сменила 55% руководящего состава производственных подразделений филиала «Пассажирская компания», сообщает пресс-служба компании.

В частности, уволены начальники вагонных участков, депо и вокзалов, которые ненадлежащим образом выполняли свои должностные обязанности или подозреваются в злоупотреблениях.

По словам председателя правления Укрзализныци Евгения Кравцова, на начальном этапе трансформации компании и превращения ее в холдинг важно иметь команду эффективных управленцев, которые готовы к реформам и не причастны к коррупционным схемам. «Пассажирский сектор - это наиболее чувствительное для населения направление деятельности Укрзализныци. Подразделения, отвечающие за организацию пассажирских перевозок, которые обязаны выполнять свои функции - поезда должны выходить в рейс исправными и чистыми, а клиенты - получать качественный сервис. Руководители, которые не справляются с этими задачами, а тем более подозреваются в коррупционных схемах, будут безотлагательно уволены», - отметил руководитель компании.

Всего с начала года уже уволены 22 руководителя производственных подразделений филиала «Пассажирская компания». Кроме того, по факту нанесения ущерба компании открыто 11 дел. По 4 делам расследование завершено, похищенное имущество возвращено и убытки возмещены Укрзализныце.

Напомним, ранее Кравцов заявил, что минимум половина руководящего состава Укрзализныци будет заменена.