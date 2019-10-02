В следующие три месяца минимум половина руководящего состава Укрзализныци будет заменена. Об этом в интервью БизнесЦензор заявил глава правления Укрзализныци Евгений Кравцов.

«Многие люди из среднего и высшего менеджмента, которые работали или продолжают работать в УЗ, не самые прозрачные с точки зрения репутации и принимаемых решений. В следующие три месяца, можно это назвать таким себе джихадом, будут кадровые решение касательно ТОП-менеджмента компании. Минимум половина руководящего состава будет заменена», – заявил Кравцов.

Он добавил, что на сегодняшний день продолжается ротация руководителей депо и структурных подразделений.

«На сегодня в целом по структуре за последние 4 месяца проведена замена 15% руководящего состава», – уточнил Кравцов.

Глава правления также отметил, что вопрос увольнения члена правления Укрзализныци Сергея Михальчука поднимался с 2017 года, однако возможность прекратить полномочия Михальчука появились только сейчас, в том числе благодаря смене власти в стране.

«Правительство сделало правильное заявление и я, как руководитель компании, давно ждал такой позиции. Первое – это понимание того, насколько сложная ситуация в компании и понимание того, насколько нужно на уровне государства принимать ряд решений. Второе – пронизывающая коррупция внутри компании. Мы начали с Михальчука – это показательный пример. Еще раз: если я не мог сменить в течение двух лет ключевой менеджмент компании, это плохо», – добавил

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Укрзализныця находится в крайне тяжелом состоянии и в ближайшее время правительство планирует дать оценку работе менеджмента компании.