Бывший КВНщик и креативный продюсер студии «Квартал 95» Сергей Сивохо в должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины будет отвечать за гуманитарную политику и работу «с людьми и смыслами».

«Сразу хочу уточнить, что я буду отвечать только за гуманитарную политику, за работу с людьми и смыслами, и работать буду с большой и целеустремленной командой. Все они, как и я, выходцы из Донбасса, и у нас огромное желание закончить эту войну, в том числе в головах. Я предлагаю не спешить с выводами, хайпом и хейтом. Скоро вы все увидите, и тогда мы сможем конструктивно дискутировать», - написал он в Facebook.

Как сообщал ForUm, ноумен Сергей Сивохо назначен советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины 21 октября.