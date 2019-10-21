Шоумен Сергей Сивохо назначен советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сам Сивохо сообщил на своей странице в Facebook.

«Начинаю неделю в новой должности: советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса», – написал он.

Сивохо подчеркнул, что для него это назначение является большой ответственностью. «Планов невероятное количество! Впереди много сложной и важной работы. Очень надеюсь на вашу поддержку! Не подведу», – отметил он.