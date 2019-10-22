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Информация о «поражении» Русской Православной Церкви на Святой Горе Афон не имеет ничего общего с реальностью.

Фото: ТАСС

Об этом написал в своем Телеграм-канале глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«Некоторые анонимные каналы сегодня прямо рвет: Афон, новое поражение РПЦ, неверная стратегия, какие-то мифические зарубежные консультанты... До кучи: пресс-служба Патриарха (кто кого пытается протолкнуть) и так далее. Понимаю: начало недели, надо демонстрировать активность заказчику...

Что можно сказать, если кратко? Весь этот псевдоанализ и псевдоинсайды не имеют ничего общего с реальностью. Купиться на такие вещи может только тот, кто вообще ничего не понимает ни в межправославных отношениях, ни в устройстве церковного управления», - написал он.

Легойда резюмировал свое сообщение призывом: «не читайте анонимные каналы перед едой. Да и после не читайте!».
ForUm

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