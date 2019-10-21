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Генеральный директор Национального хора имени Веревки Зиновий Коринец заявил, что за скандальный номер студии «Квартал 95» о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой хор получил 15 тысяч гривен, сообщает Радио Свобода.

«Наши выступления все оплачиваются. Там были два выступления по 15 тыс. гривен по договору. Все выступления платные, у нас есть обязательства, мы должны заработать за год определенную сумму денег и сделать определенное количество концертов», - отметил Коринец.

Напомним, в выпуске шоу «Вечерний квартал» студии «Квартал 95» комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в песне-пародии «Горіла хата».

Генеральный директор хора Зиновий Коринец заявил, что решение петь с «Кварталом 95» принимал сам, и что ему за это стыдно.
ForUm

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