Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что на этой неделе Генпрокуратура зарегистрировала три уголовных производства, где может фигурировать бывший нардеп Сергей Пашинский.

Об этом он сказал в эфире программы «Право на власть», передает Украинская правда.

«И только на этой неделе было зарегистрировано Генеральной прокуратурой по меньшей мере три уголовных производства, где может фигурировать также этот бывший народный депутат»,- сказал он.

«Кроме того, еще есть достаточно материалов в органах предварительного расследования, в частности в НАБУ, которые тоже расследуются, и в которых тоже может быть фигурантом этот бывший народный депутат. Так что достаточно много действий, которые могут быть инкриминируемые тоже в виде подозрения, которые могут стать основанием для привлечения его к уголовной ответственности в будущем», - добавил Рябошапка.

Генпрокурор отметил, что его ведомство не ориентировано на политические расправы, а подозрения выдвигаются представителям разных политических сил.

Как сообщал ForUm, 7 октября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца экс-нардепу Сергею Пашинскому.

4 октября следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований объявили подозрение Пашинскому в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения.