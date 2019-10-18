также в разделеОбщество
«Слуга народа» попросил у Кличко 8 квартир для своих помощников 15
Разведение на Донбассе: Министр отказался комментировать возможную потерю 30 сел 19
Суд вынес приговор экс-сотруднику СБУ, возглавившему подразделение «МГБ ДНР» 18
СБУ назвала количество пропавших без вести на Донбассе 47
«Схемы»: Фирма Дерипаски добывает в Украине уникальное сырье и вывозит его в РФ 74
ГПУ изменила подозрение Лукаш 34
В ГПУ создали департамент по расследованию пыток полицией 13
Кононенко на 40 минут задерживали в «Борисполе» 30
17 октября. Картина дня 22
РПЦ придумала наказание для Греческой церкви из-за признания ею ПЦУ 95
110 волонтеров из США будут поднимать объединенные общины в Украине 20
В Раде хотят усилить уголовную ответственность за клевету 18
Синоптик обещает Украине температуру, как в Африке 41
Журналист: Семенченко, поставленный контролировать СБУ, сам связан с ОПГ и людьми Януковича 47
Экс-нардеп Фурсин не задекларировал почти 67 миллионов 23
Нацсовет проверит «Макси-ТВ» из-за интервью Гордона с Азаровым 20
СБУ передала в ГБР результаты проверки своих сотрудников 29
В ВСУ вводят новые воинские звания 89

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что на этой неделе Генпрокуратура зарегистрировала три уголовных производства, где может фигурировать бывший нардеп Сергей Пашинский.

Об этом он сказал в эфире программы «Право на власть», передает Украинская правда.

«И только на этой неделе было зарегистрировано Генеральной прокуратурой по меньшей мере три уголовных производства, где может фигурировать также этот бывший народный депутат»,- сказал он.

«Кроме того, еще есть достаточно материалов в органах предварительного расследования, в частности в НАБУ, которые тоже расследуются, и в которых тоже может быть фигурантом этот бывший народный депутат. Так что достаточно много действий, которые могут быть инкриминируемые тоже в виде подозрения, которые могут стать основанием для привлечения его к уголовной ответственности в будущем», - добавил Рябошапка.

Генпрокурор отметил, что его ведомство не ориентировано на политические расправы, а подозрения выдвигаются представителям разных политических сил.

Как сообщал ForUm, 7 октября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца экс-нардепу Сергею Пашинскому. 

4 октября следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований объявили подозрение Пашинскому в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/осень
3618 грн.
14
Теги