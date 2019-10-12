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Генпрокуратура вызвала на допрос в качестве подозреваемого министра юстиции времен Януковича Елену Лукаш. Ее подозревают в завладении бюджетными средствами.

Об этом сообщила сама Лукаш в Facebook.

Она обнародовала копию повестки, в которой указано, что ее вызывают «для проведения следственных и процессуальных действий, а именно сообщение об изменении ранее сообщенного подозрения и допроса в качестве подозреваемого».

Допрос должен состояться 17 октября в 14:00, прийти Лукаш должна к старшему следователю по особо важным делам.

В 2015 году ГПУ возбудила уголовное дело против Лукаш по подозрению в завладении по предварительному сговору группой лиц средствами госбюджета Украины в размере более 2 миллионов гривен.

Елена Лукаш была назначена на должность Министерка юстиции в июле 2013 года, в январе 2014-го она ушла в отставку.
ForUm

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