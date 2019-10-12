Об этом сообщила сама Лукаш в Facebook.

Она обнародовала копию повестки, в которой указано, что ее вызывают «для проведения следственных и процессуальных действий, а именно сообщение об изменении ранее сообщенного подозрения и допроса в качестве подозреваемого».

Допрос должен состояться 17 октября в 14:00, прийти Лукаш должна к старшему следователю по особо важным делам.