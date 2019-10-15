Министр юстиции времен Виктора Януковича Елена Лукаш написала заявление на генерального прокурора Руслана Рябошапку в Госбюро расследований после того как ее вызвали на допрос в прокуратуру.

Об этом сообщает Украинская правда.

«В связи с обещаниями, что весна придет, и в рамках непонятных действий мы получили информацию, что в четверг нам будет уточнено подозрение в ГПУ. Эта неожиданность заставила нас присмотреться к деятельности генпрокурора, при котором мы наблюдаем остановку всех обещаний относительно того, что весна придет и преступники предыдущего режима будут наказаны», - сказала она.

Лукаш заявила, что Рябошапка незаконно назначил двух своих заместителей, а именно Касько и Чумака.

«Действующий на тот момент закон о прокуратуре требовал проведения конкурса и других процедур, которые были проигнорированы генпрокурором и его приспешниками, что дает нам основания полагать, что в его действиях есть признаки преступлений, а именно превышение власти и служебных полномочий, незаконное присвоение служебных полномочий и тяжелые последствия, к которым приводят подобные действия», - заявил экс-министр.

Она отметила, что вчера Руслан Рябошапка праздновал свой день рождения, «а на день рождения дарят подарки, нам нечего подарить Рябошапке, но мы желаем ему крепкого здоровья и мыслей о своей репутации, неустанной тяжелой работы и сообщаем ему, что мы пристально следим за ним, и нашим знаком внимания и уважения является заявление о совершении им уголовного преступления».

По словам Лукаш, у нее нет иллюзий относительно судьбы своего заявления, «потому что действующее уголовно-процессуальное законодательство заставляет следователя любого следственного органа зависеть от указаний и мыслей прокурора».

Лукаш называет Рябошапку «обноском режима Порошенко». По словам бывшего министра, поводом для пересмотра ее дела в ГПУ стало «слабоумие и отвага».

11 октября генеральная прокуратура вызвала на допрос в качестве подозреваемой министра юстиции времен Януковича Елену Лукаш. Ранее ее подозревали в хищении бюджетных средств и служебном подлоге.

ГПУ расследовала уголовное производство по подозрению Лукаш и ее зама Юрия Иващенко в совершении уголовных нарушений, предусмотренных ч.5 ст.191, а также ст. 366 Уголовного кодекса - служебный подлог. Речь шла о завладении средствами госбюджета на сумму 2,5 млн грн.

5 октября 2016 года Апелляционный суд Киева в полном объеме удовлетворил апелляционную жалобу Лукаш, признал информацию ГПУ недостоверной и обязал ГПУ сообщить Совету Европейского Союза об этом факте.

Вместе с тем, на то время замгенпрокурора Евгений Енин заявил, что расследование уголовного дела, возбужденного против Лукаш в 2014 году, продолжается.

В июле 2017 года ее вызвали на допрос в Генпрокуратуру по этому делу.

27 июля 2017 года глава управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что подозрение Лукаш блокирует замгенпрокурора Луценко Юрий Столярчук. По его словам, не было замечаний относительно недостаточности доказательств, и ему не указали на официальные причины неподписания подозрения.

20 ноября 2017 года Луценко заявил о недостаточности доказательств в производстве по отношению Лукаш.

Горбатюк уверял, что исключение Лукаш из санкционного списка ЕС не повлияет на ход расследования.