Русская православная церковь объявила 17 октября о санкциях против Греческой (Элладской) церкви в связи с решением ее Священного синода о признании Православной церкви Украины.

«Прекращаем молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской Церкви, которые вступили или вступят в общение с представителями украинских неканонических раскольнических группировок. Мы также не благословляем совершение паломнических поездок в епархии, управляемые указанными архиереями. Соответствующая информация будет распространена среди паломнических и туристических организаций стран, составляющих каноническую территорию нашей Церкви», - говорится в сообщении на сайте РПЦ по итогам внеочередного Синода этой религиозной организации.

Синод также уполномочил патриарха РПЦ Кирилла «прекратить поминовение имени Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всей Эллады в диптихах», если предстоятель Элладской церкви начнет в богослужениях вспоминать главу одной из «украинской раскольнических группировок», передает Радио Свобода.

Внеочередной собор иерархов Греческой церкви 12 октября признал автокефальную Православную церковь Украины. Греческая церковь – первая после Вселенского (известного также как Константинопольский) патриархата среди поместных православных церквей признала независимую украинскую церковь. Это решение может дать толчок к более активному признанию ПЦУ другими поместными церквями.

Глава ПЦУ митрополит Епифаний поблагодарил главу Священного Синода Церкви Греции.