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Русская Православная Церковь прекратит поминовение Предстоятеля Элладской Православной Церкви, если он начнет поминать главу Православной Церкви Украины.

Фото: РИА Новости

Об этом сказано в заявлении Священного Синода Русской Православной Церкви, опубликованном на patriarchia.ru.

«Священный Синод Русской Православной Церкви уполномочивает Святейшего Патриарха Кирилла прекратить поминовение имени Блаженнейшего Архиепископа Афинского и всей Эллады в диптихах в случае, если Предстоятель Элладской Церкви начнет за богослужениями поминать главу одной из украинских […] группировок или предпримет иные действия, свидетельствующие о состоявшемся признании им (ПЦУ – ред.)», - сказано в заявлении.
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