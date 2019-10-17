Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, и еще ряд лиц выразили желание взять на поруки подозреваемого в причинении тяжкого телесного повреждения бывшего нардепа от «Народного фронта» Сергея Пашинского.

Об этом заявил адвокат Пашинского на заседании суда 17 октября, который рассматривает апелляцию на арест, сообщает «Украинская правда».

Кроме Турчинова на поруки подозреваемого готовы взять экс-спикер парламента Андрей Парубий, ряд действующих и бывших нардепов: Николай Княжицкий, Виктория Сюмар, Андрей Тетерук, Николай Величкович, Александр Сочка, Сергей Высоцкий, Константин Бондарев, Елена Масорина и Михаил Бондарь.

Они присутствуют на заседаний в четверг. Суд должен заслушать их аргументы.

Как сообщал ForUm, 7 октября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца экс-нардепу Сергею Пашинскому.

4 октября следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований объявили подозрение Пашинскому в нанесении гражданину тяжкого телесного повреждения.