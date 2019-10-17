Следователи Государственного бюро расследований задержали заместителя начальника одного из отделений полиции Ужгородского городского отдела Главного управления Нацполиции в Закарпатской области при получении 3 тыс. долларов США и 5 тыс. гривен от предпринимателя, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

По предварительной информации, правоохранитель требовал ежемесячную выплату от частного предпринимателя, занимающегося заготовкой лесоматериалов, в размере 5000 гривен за несоздание искусственных препятствий в предпринимательской деятельности

За 3000 долларов США полицейский обещал посодействовать в закрытии уголовного производства, открытого в отношении жены предпринимателя за внесение недостоверных сведений в документы (ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины).

Задержание произошло в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании ему меры пресечения.

Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Закарпатской области, оперативное сопровождение - сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области.

Квалификация: принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.