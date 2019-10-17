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Вскоре можно будет увидеть совместную «евхаристию примирения» Православной Церкви Украины и Украинской Греко-Католической Церкви.

Фото: ПЦУ

Об этом в своем Телеграм-канале написал глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя новость о том, что во время богослужения главы ПЦУ в алтаре присутствовал католический священник.

 «Несмотря на попытки спикера ПЦУ Евстратия Зори выставить факт присутствия настоятеля местной католической общины, который в литургическом облачении молится вместе со священством ПЦУ во время освящения храма в городе Вараш (Ровенская область – ред.) за акт «уважения к событию и общине», объединительная канва данного мероприятия совершенно очевидна.

Как видно на фото, католический священник, одетый в столу (элемент литургического облачения католиков), сначала помолившись в алтаре со священниками ПЦУ, в конце литургии перед отпустом встает с ними в одном ряду», - написал он.

Владимир Легойда отметил, что «о возможности объединения ПЦУ с украинскими униатами, иерархически подчиненными Римско-Католической Церкви, не раз говорилось в заявлениях как со стороны предстоятеля новосозданной Церкви Епифания Думенко, так и со стороны главы украинских униатов Святослава Шевчука».

Он предположил, к чему это может привести в дальнейшем.

«Если стороны продолжат продвигаться такими же темпами, в скором времени можно будет увидеть и совместную «евхаристию примирения» ПЦУ и греко-католиков, пути к которой недавно обсуждались на экуменическом семинаре во Львове», - написал Владимир Легойда.
ForUm

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