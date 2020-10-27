Этой осенью в Киеве «бабье лето» продлилось, четыре дня, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.
Согласно расчетам украинских климатологов, «бабье лето» охватывает период со среднесуточной температурой воздуха не ниже +11,5 ° С.
В этом году ровно через неделю после начала метеорологической осени в Киев пришло «бабье лето», которое началось в прошлый четверг, 22 октября и продолжалось до 25 октября.
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