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Нынешний октябрь в Киеве стал самым теплым с 1881 года, сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха октября в Киеве составила +12,5° С, что выше климатической нормы на 4,4° С. Это позволило ему занять первую позицию в рейтинге самых теплых с 1881 года.

Теплее всего было 4 октября, когда максимальная температура воздуха после полудня достигла +22,0° С.

Холоднее всего было 21 октября, когда минимальная температура под утро опустилась до +2,5° С.

Характерной особенностью этого года в столице было то, что метеорологическое лето впервые продолжалось так долго, до 14 октября. В октябре было зафиксировано 4 температурных рекорда.

В Киеве на проспекте Науки за месяц выпало 101 мм осадков или почти три климатические нормы.
ForUm

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