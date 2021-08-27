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В этом году «бабьего лета» стоит ждать в середине октября. Тогда температура может подняться до +20°.

Об этом рассказал народный синоптик Леонид Горбань, сообщает «Сегодня».

По его словам, холодный, но сухой октябрь порадует продолжительным «бабьим летом» в середине месяца и огорчит под конец сильными дождями и ночными морозами.

Согласно прогнозу, начало октября будет прохладным и дождливым. Однако к концу первой декады потеплеет, а к середине месяца погода станет почти сентябрьской: днем до +20, сухо и солнечно.

Спустя день-два после праздника Покрова Богородицы погода резко изменится. Леонид Горбань прогнозирует, что температура упадет более чем на 10 градусов, до +6°...+8° днем, налетят холодные дожди, к 20 октября на севере и востоке страны могут быть ночные заморозки.

После 25 октября в Украину придет глубокая осень: несколько ночей может быть до -7°. К концу месяца снова потеплеет до +8°...+10° днем.

 
ForUm

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