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Национальный банк Украины за первые 10 дней октября изъял из обращения почти 5 миллионов штук монет мелких номиналов в 1, 2 и 5 копеек, которые изымаются из оборота с 1 октября.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на данные НБУ, всего в обращении по состоянию на 1 октября было около 5,7 миллиарда штук таких монет. Отмечается, что всего в обороте по состоянию на 1 октября находилась наличность на общую сумму 391 миллиард гривен, в том числе 2,8 миллиарда штук банкнот на 388,4 миллиарда гривен и 13,3 миллиарда штук монет на 2,5 миллиарда гривен.

Также сообщается, что по сравнению с началом года объем наличных в обращении сократился на 9,1 миллиарда гривен, или на 2,3%, в том числе в связи со стабильным ростом популярности безналичных расчетов.

Напомним, с 1 октября монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек перестали быть средством платежа. В течение года их можно бесплатно и без ограничений обменивать во всех отделениях украинских банков, в течение трех лет – в НБУ и отделениях «ПриватБанка», «Ощадбанка» и «Райффайзен Банка Аваль».
ForUm

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