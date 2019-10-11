Депутаты зарегистрировали в Верховной Раде альтернативный законопроект, который запрещает иностранным гражданам и компаниям покупать земли сельскохозяйственного назначения на первом этапе введения в Украине рынка земли, сообщает УНИАН.



Инициатором законопроекта №2178-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» является внефракционный народный депутат Сергей Лабазюк.

«Установить, что до 1 января 2023 года приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения могут исключительно граждане Украины», – говорится в тексте документа.

В дальнейшем, после отработки механизма купли-продажи, предлагается предоставить доступ к рынку юридическим лицам, созданным по законодательству Украины и конечными бенефициарными владельцами которых являются исключительно граждане Украины.

«Такой подход призван снизить социальную напряженность среди населения, 70% которого выступает против введения рынка земли из-за беспокойства по поводу массовой покупки украинских земель иностранцами», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом отмечается, что иностранцы и лица без гражданства могут получать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения в порядке наследования по закону, но обязаны осуществить их отчуждение в течение одного года.

Помимо этого, законопроектом предлагается установить ограничения по общей площади сельхозземель, которые могут находиться в собственности физических лиц - до 500 га, юридических - до 50 тыс. га, что предотвратит чрезмерное накопление массивов земель в одних руках.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до конца года проведет земельную реформу, чтобы со следующего года создать рынок земли на 40 млн гектаров.

По словам главы государства, после земельной реформы покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения смогут только украинские граждане и компании.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в Украине планируют открыть 1 октября 2020 года.

Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения введен в 2001 году. Его действие должно завершиться 1 января 2020, если Верховная Рада снова его не продлит.