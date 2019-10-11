также в разделеЭкономика
В большинстве областей Украины начали отопительный сезон 6
Коболев раскритиковал преждевременное включение отопления 11
В Раде предложили отменить военный сбор 27
АМКУ оштрафовал табачные компании на 6,5 миллиарда 45
В Украине могут сделать платными три дороги 47
Глава Нафтогаза допустил выход Газпрома на украинский рынок 35
НБУ считает высокими шансы получения новой программы с МВФ в этом году 24
Кабмин пока не будет повышать тарифы на тепло 25
Коболев предложил переложить долги коммунальщиков за газ на местные бюджеты 67
Украина опустилась в рейтинге конкурентоспособности 27
В Стокгольме рассмотрят апелляцию на решение суда по делу Нафтогаза и Газпрома 60
Суд назначил дебаты по делу о возврате ПриватБанка Коломойскому 41
В ЕС готовы поставлять газ на юг Украины через Трансбалканский газопровод 78
В НБУ не берутся прогнозировать курс гривни даже на день вперед 22
Гончарук: В следующем году расходы на оборону будут увеличены 37
Кабмин поручил обеспечить поставки газа из ЕС в Молдову без участия Газпрома 33
Россия предлагает Украине продлить на год газовый транзитный контракт 58
В IIG заявляют об информационной атаке на компанию 226

Депутаты зарегистрировали в Верховной Раде альтернативный законопроект, который запрещает иностранным гражданам и компаниям покупать земли сельскохозяйственного назначения на первом этапе введения в Украине рынка земли, сообщает УНИАН.

Инициатором законопроекта №2178-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» является внефракционный народный депутат Сергей Лабазюк.

«Установить, что до 1 января 2023 года приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения могут исключительно граждане Украины», – говорится в тексте документа.

В дальнейшем, после отработки механизма купли-продажи, предлагается предоставить доступ к рынку юридическим лицам, созданным по законодательству Украины и конечными бенефициарными владельцами которых являются исключительно граждане Украины.

«Такой подход призван снизить социальную напряженность среди населения, 70% которого выступает против введения рынка земли из-за беспокойства по поводу массовой покупки украинских земель иностранцами», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

При этом отмечается, что иностранцы и лица без гражданства могут получать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения в порядке наследования по закону, но обязаны осуществить их отчуждение в течение одного года.

Помимо этого, законопроектом предлагается установить ограничения по общей площади сельхозземель, которые могут находиться в собственности физических лиц - до 500 га, юридических - до 50 тыс. га, что предотвратит чрезмерное накопление массивов земель в одних руках.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина до конца года проведет земельную реформу, чтобы со следующего года создать рынок земли на 40 млн гектаров.

По словам главы государства, после земельной реформы покупать и продавать земли сельскохозяйственного назначения смогут только украинские граждане и компании.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в Украине планируют открыть 1 октября 2020 года.

Мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения введен в 2001 году. Его действие должно завершиться 1 января 2020, если Верховная Рада снова его не продлит.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/осень
4555 грн.
8
Теги